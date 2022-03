Foxconn en Fisker willen samen elektrische auto maken die eind 2023 verschijnt

Fisker en Foxconn hebben een memorandum van overeenstemming bereikt over de productie van een nieuwe elektrische auto, die eind 2023 uit moet komen. De bedrijven willen de auto samen ontwikkelen en wereldwijd uitbrengen.

Details over de nieuwe auto zijn nog niet bekendgemaakt. Volgens Henrik Fisker, oprichter van het automerk, blijven de details geheim tot in 2023. Eind dat jaar moet de auto verkrijgbaar zijn. Fisker claimt dat het om een 'revolutionair' model gaat, maar in welk opzicht dat het geval is, zegt hij niet.

Volgens een persbericht is het de bedoeling dat Foxconn jaarlijks meer dan 250.000 exemplaren gaat produceren en die zouden in markten als Noord-Amerika, Europa, China en India verkocht moeten worden. Het is de bedoeling dat de productie in het vierde kwartaal van 2023 start.

Fisker en Foxconn hebben een memorandum van overeenstemming bereikt over de te produceren auto. Dat wil zeggen dat er een akkoord is, maar het gaat niet om een juridische verbintenis. De bedrijven zeggen nu al voorbereidend werk te treffen en in het tweede kwartaal van dit jaar een formeel partnerschap aan te gaan.

De bedrijven noemen de samenwerking Project Pear. Dat staat voor personal electric automotive revolution. Foxconn is 's werelds grootste elektronicafabrikant. Het Taiwanese bedrijf heeft een eigen open platform voor ev's ontwikkeld, onder de naam MIH. Of dat platform gebruikt wordt voor de nieuwe Fisker-auto, is niet bekend.

Fisker werkt al aan een elektrische auto. Dat is de Ocean, een elektrische suv met zonnepanelen op het dak, die in het vierde kwartaal van 2022 moet verschijnen. Die auto wordt niet door Foxconn gemaakt en de nieuwe samenwerking verandert niets aan de plannen omtrent dat model.