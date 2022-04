MG geeft elektrische stationwagen 5 Electric actieradius van ruim 400 kilometer

Autofabrikant MG heeft een nieuwe versie van de 5 Electric aangekondigd met een vernieuwd ontwerp en een grotere actieradius. De MG5 Electric krijgt een actieradius van ruim 400km op basis van de WLTP-norm, zo'n zestig kilometer meer dan de huidige versie.

De vernieuwde MG5 Electric komt bovendien naar meer Europese markten, schrijft MG. Op dit moment verkoopt het automerk de MG5 EV in het Verenigd Koninkrijk. Deze heeft een actieradius van 344 kilometer en een 52,5kWh-accupakket. Het is niet duidelijk hoe groot het accupakket is van de vernieuwde MG5 Electric. MG meldt wel dat de nieuwe 5 Electric een sterkere elektromotor krijgt die 184pk en 280Nm levert. Daarmee kan de MG in 8,3 seconden van nul naar 100km/u versnellen.

De MG5 Electric krijgt een 11kW-driefaselader. Hoe lang het duurt voordat de accu daarmee is volgeladen, meldt MG niet. Wel zegt de fabrikant dat de auto binnen een half uur naar tachtig procent is op te laden met snelladen. Met hoeveel vermogen de accu dan wordt opgeladen is onduidelijk. De MG krijgt tevens een 2500W-V2L-poort, waarmee gebruikers externe apparaten aan de accu kunnen aansluiten, zoals een elektrische fiets.

De kofferbakruimte van de 5 Electric is 578 liter groot. Wanneer de achterstoelen omlaag worden geklapt, ontstaat er 1456 liter ruimte. De auto is zelf 4,544 meter lang, 1,811 meter breed en 1,513 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,665 meter. De stationwagen kan geleverd worden met een trekhaak, waarmee 500kg getrokken kan worden. De kogeldruk mag maximaal 50 kilogram bedragen. Het dak kan een maximaal gewicht van 75 kilogram aan.

Naast de stationwagen kondigt MG een C-segment SUV aan. MG noemt de Marvel R Electric een luxemodel met een focus op performance. Deze SUV krijgt eveneens een WLTP-actieradius van 'ruim' vierhonderd kilometer, ondersteuning voor een driefaselader, snelladen en een V2L-poort. Ook de Marvel R Electric moet binnen dertig minuten tot tachtig procent te snelladen zijn. MG zegt dat de SUV een interne warmtepomp krijgt om bij lagere buitentemperaturen sneller te kunnen laden.

In tegenstelling tot de stationwagen krijgt de SUV drie motoren; een op de vooras en twee op de achteras. Samen leveren deze maximaal 288pk en 665Nm koppel. Met de drie motoren moet de Marvel R Electric in 4,9 seconden van nul naar honderd kilometer per uur kunnen sprinten. De topsnelheid bedraagt maximaal 200km/u.

De kofferbak bij de SUV is kleiner dan de stationwagen, met 357 liter. Worden de achterstoelen naar beneden geklapt, dan wordt de ruimte 1396 liter groot. De SUV is 4,674 meter lang, 1,919 meter breed en 1,618 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,8 meter. De Marvel R Electric mag met 750kg meer trekken dan de stationwagen. In het interieur krijgt de bestuurder twee schermen; een 12,3"-instrumentenpaneel en een 19,4"-infotainmenttouchscreen.

MG zegt nog niet hoeveel de stationwagen of de SUV moeten kosten. De MG5 Electric zal vanaf oktober dit jaar geleverd worden in Europa. De Marvel R Electric verschijnt vanaf mei in Europa. Later komt de SUV ook beschikbaar als goedkopere versie zonder motor op de vooras. Deze krijgt ook een frunk met plek voor 150 liter.