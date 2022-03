Gerucht: Huawei werkt aan eigen elektrische auto

Huawei zou werken aan een elektrische auto, claimen anonieme bronnen tegen Reuters. Onder het eigen merk moeten dit jaar al verschillende modellen uitgebracht worden. De auto's zouden samen met twee Chinese autofabrikanten worden gemaakt.

Vier anonieme bronnen hebben in gesprek met Reuters gezegd dat Huawei van plan is dit jaar nog verschillende modellen uit te brengen van een eigen elektrische auto. Volgens de bronnen is Huawei in gesprek met onder andere het Chinese Changan Automobile en BluePark om de auto's te maken. Een woordvoerder van Huawei spreekt het gerucht tegen en zegt dat het merk alleen werkt aan ict-infrastructuur voor auto's.

Volgens drie van de bronnen werkt Huawei in China aan het ontwerp van verschillende elektrische auto's en heeft het leveranciers van onderdelen benaderd, om later dit jaar de auto's op de markt te kunnen brengen. Een van de bronnen zegt bovendien dat Richard Yu, de ceo van de consumentenelektronicadivisie van Huawei, zich met de elektrische auto's gaat bezighouden.

Vanwege het Amerikaanse handelsverbod heeft Huawei onlangs laten weten dat het dit jaar 60 procent minder smartphones zal ontwikkelen dan in 2020. Huawei kan door het handelsverbod moeilijk aan onderdelen komen voor de productie van smartphones die 5G ondersteunen.

Vanwege de problemen die het handelsverbod veroorzaken voor Huawei op de smartphonemarkt, kondigde het bedrijf een week geleden aan dat het zich zou gaan richten op alternatieve industrieën, waar het bedrijf ict-diensten kan leveren. Zo zei BBC News dat Huawei zich onder andere zou gaan richten op het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie voor de varkensindustrie. Ook werkt het aan het moderniseren van de Chinese mijnbouw.

Huawei is niet het enige smartphonemerk waarover geruchten gaan dat het aan elektrische auto's zou werken. Zo zou er bijna een deal zijn geweest tussen Kia, moederbedrijf Hyundai en Apple voor de productie van 100.000 elektrische auto's per jaar vanaf 2024. Beide merken zeiden eerder deze maand niet meer in gesprek te zijn met Apple over elektrische auto's, maar dat die gesprekken wel hebben plaatsgevonden. Ook Nissan zou met Apple hebben gepraat over de productie van elektrische auto's.