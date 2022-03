Gerucht: Sony maakt ssd-uitbreiding PlayStation 5 deze zomer mogelijk

Sony maakt naar verluidt deze zomer een firmwareupdate beschikbaar waarna bezitters van de PlayStation 5 de opslag van de console kunnen uitbreiden met M.2-ssd's. Ook zou Sony het mogelijk maken de ventilator op een hogere snelheid te zetten.

De firmware-update zou ergens deze zomer moeten verschijnen, zo meldt Bloomberg op basis van gesprekken met mensen die bekend zijn met Sony's plannen. De firmware-update maakt dat PS5-gebruikers zelf een M.2-ssd kunnen plaatsen in hun console, in aanvulling op de zelf ontworpen PCIe 4.0-ssd van 825GB die Sony zelf in de PS5 heeft ingebouwd.

Details over de plannen geeft Bloomberg verder niet. Sony reageert dat het inderdaad zoals eerder gemeld heeft werkt aan uitbreiding via M.2-ssd's, maar verdere details en de planning volgen op een later moment. Sony maakt het volgens het gerucht met de update ook mogelijk om de ventilator op een hoger toerental te zetten. Dit moet problemen met oververhitting voorkomen.

Van de interne 825GB-ssd van de PS5 is zo'n 667GB beschikbaar voor games en aangezien games van meer dan 100GB geen uitzondering zijn, verwelkomen gamers de update waarschijnlijk. De M.2-sleuf blijft tot de komst softwarematig uitgeschakeld. Niet elke M.2-ssd zal werken met de PS5, Sony certificeert ssd's die snel genoeg zijn.

De Xbox Series X en S kunnen vanaf de release uitgebreid worden met 1TB extra ssd-opslag. Die ssd's moeten echter van een specifiek formaat zijn. Seagate verkoopt deze onder de naam Seagate Storage Expansion Card voor Xbox Series X|S voor meer dan 200 euro.