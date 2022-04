De kaarten zijn geschud; Microsoft en Sony hebben alle details over hun next-genconsoles bekendgemaakt. Nu we weten wat ze kosten en wanneer ze in de winkels liggen, zetten we ze nog eens naast elkaar. Begin dit jaar keken we al uitgebreid naar de techniek achter de nieuwe consolegeneratie; nu duiken we dieper in de strategie waarmee de twee techgiganten hun nieuwe consoles aan de man proberen te brengen.

Vier next-genconsoles

Er verschijnen in november maar liefst vier nieuwe consoles. Toch zijn er maar twee fabrikanten die zich op het strijdtoneel begeven. Bij voorgaande generaties bestond de introductie van nieuwe consoles vrijwel altijd uit één model. Er waren hooguit verschillen in de grootte van de opslagruimte. Gedurende de huidige generatie kwam daar verandering in met de introductie van de PlayStation 4 Pro en de Xbox One X. Sony en Microsoft brachten met die consoles krachtigere varianten uit, met ondersteuning voor hogere resoluties, terwijl games ook op de eerdere modellen bleven werken.

Microsoft zet die strategie meteen door met de nieuwe consolegeneratie. De Xbox Series X is het topmodel gericht op het afspelen van games in 4k en de Series S is een kleinere en veel goedkopere variant, die dezelfde games kan afspelen op maximaal een 1440p-resolutie. Om verdere kosten te besparen en kopers richting Microsofts eigen online winkel en abonnementen te sturen, is ook de diskdrive weggelaten.

Sony pakt het traditioneler aan. Er zijn twee versies van de PlayStation 5, maar beide consoles zijn even krachtig en hebben dezelfde hardware en behuizing. Het enige verschil is dat de Digital Edition geen schijflade heeft en 100 euro goedkoper is.

Console Xbox Series X Xbox Series S PlayStation 5 PlayStation 5

Digital Edition Processor 8 custom Zen 2-cores met smt 8 custom Zen 2-cores met smt 8 custom Zen 2-cores met smt 8 custom Zen 2-cores met smt Cpu-snelheid 3,8GHz (3,66GHz met smt) 3,6GHz (3,4GHz met smt) 3,5GHz (variabel) 3,5GHz (variabel) Opslag 1TB, 'custom NVMe-PCIe 4.0-ssd' 512GB, 'custom NVMe-PCIe 4.0-ssd' 825GB, 'custom PCIe 4.0-ssd' 825GB, 'custom PCIe 4.0-ssd' Ssd-snelheid 2,4GB/s (raw), 4,8GB/s (compressed) 2,4GB/s (raw), 4,8GB/s (compressed) 5,5GB/s (raw), 9GB/s (compressed) 5,5GB/s (raw), 9GB/s (compressed) Opslaguitbreiding 1TB-ssd-uitbreiding (propriëtair) 1TB-ssd-uitbreiding (propriëtair) Geselecteerde NVMe-ssd's Geselecteerde NVMe-ssd's Gpu 52 compute-units 1825MHz 20 compute-units

1565MHz 36 compute-units 2,23GHz (variabel) 36 compute-units 2,23GHz (variabel) Gpu-architectuur Custom RDNA 2 Custom RDNA 2 Custom RDNA 2 Custom RDNA 2 Gpu-rekenkracht 12,15Tflops 4Tflops 10,28Tflops 10,28Tflops Target-resolutie en fps 4k@60fps

Maximaal 120fps 1440p@60fps

Maximaal 120fps 4k@60fps

Maximaal 120fps 4k@60fps

Maximaal 120fps Geheugen 16GB GDDR6, 320bit 10GB GDDR6 16GB GDDR6, 256bit 16GB GDDR6, 256bit Geheugensnelheid 10GB @ 560GB/s

6GB @ 336GB/s 8GB @ 224Gbit/s

2GB @ 56GB/s 448GB/s 448GB/s Voeding 315W? Onbekend 350W 340W Discdrive Ultra HD Blu-ray Nee Ultra HD Blu-ray Nee Aansluiting HDMI 2.1 HDMI 2.1 HDMI 2.1 HDMI 2.1 Adviesprijs 500 euro 300 euro 500 euro 400 euro Verschijningsdatum 10 november 10 november 19 november 19 november

Veel hardware voor je geld

Bij de bekendmaking van de specificaties van de Xbox Series X en de PlayStation 5 begin dit jaar, werd vanwege de indrukwekkende hardware gevreesd voor hoge prijzen. Met introductieprijzen rond de 500 euro zijn de next-genconsoles niet goedkoop, maar ook niet duurder dan de consoles van de vorige generatie bij hun introductie. De Xbox One en PlayStation 4 kwamen eind 2013 uit met introductieprijzen van respectievelijk 500 en 400 euro.

De nieuwe consoles bieden erg veel hardware voor je geld. Zou je een enigszins vergelijkbare game-pc bij elkaar klikken in de Pricewatch, dan kom je met gemak op het dubbele bedrag uit. Alleen al een AMD Ryzen-octacoreprocessor en een 1TB-NVMe-PCIe 4.0-ssd kosten samen zo'n 500 euro. Een eerlijke kostenvergelijking is niet te maken omdat consoles zeer specifieke hardware gebruiken; de processor en videokaart zijn bijvoorbeeld gecombineerd in één chip. Wel is het aannemelijk dat Sony en Microsoft aanvankelijk verlies maken op de consoles. Dat hopen de fabrikanten terug te verdienen met de verkoop van games en abonnementen.

De ingewanden van de Xbox Series X

Marktaandeel Xbox versus PlayStation

Dat Microsoft met de goedkoopste next-genconsole komt, is goed te verklaren als je naar het huidige marktaandeel van thuisconsoles kijkt. Sony meldde in augustus in zijn kwartaalcijfers dat er tot nu toe ruim 112 miljoen exemplaren van de PlayStation 4 zijn verkocht. Microsoft geeft al jaren geen cijfers meer over Xbox-verkopen, maar volgens onofficiële cijfers die VGChartz bijhoudt, zijn er zo'n 48 miljoen Xbox One-consoles verkocht. In 2018 bleek uit cijfers die EA naar buiten bracht, dat er destijds 2,5 keer zoveel exemplaren van de PlayStation 4 op de markt waren dan Xbox One-consoles.

Microsoft heeft dus een flinke inhaalslag te maken en de scherp geprijsde Xbox Series S zal daarin een belangrijke troef zijn. Het bestaansrecht van een console is grotendeels gelinkt aan het marktaandeel. Hoe meer consoles er verkocht worden, hoe groter de afzetmarkt is voor games en hoe aantrekkelijker het is om grote budgetten beschikbaar te stellen om die games te maken.