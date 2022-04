Sony overwoog PlayStation 5-variant met lagere specificaties

Sony heeft overwogen om een goedkopere PlayStation 5-variant te maken met lagere specificaties, net als Microsoft dat doet met de Xbox Series S. Dergelijke consoles zijn volgens Sony in de geschiedenis echter niet succesvol geweest.

Sony PlayStation-ceo Jim Ryan zegt dat in een interview met het Japanse AV Watch. Volgens de topman hebben goedkopere consoles die mindere specificaties hebben in de geschiedenis geen goede resultaten behaald. Ryan zegt dat de PlayStation-divisie zo'n console wel overwogen heeft, maar zich daar niet aan waagt omdat het bedrijf ook gezien heeft 'hoe problematisch dat is'.

Volgens Sony willen gamers een console vier tot zeven jaar lang gebruiken. Sony stelt daarom hardware te willen maken die lang mee kan gaan en geen console te willen maken die over een paar jaar verouderd is.

Sony brengt net als Microsoft in november twee next-genconsoles uit, maar de PlayStation 5 en de Digital Edition hebben dezelfde specificaties. Het enige verschil is het ontbreken van de diskdrive bij laatstgenoemde versie, die is ook honderd euro goedkoper.

Microsoft kiest met de Xbox Series X voor een topmodel en een tweehonderd euro goedkopere Xbox Series S, die aanzienlijk minder grafische rekenkracht heeft. Microsoft stelt dat games op de Series S wel profiteren van alle nieuwe technieken, maar dat deze console gemaakt is voor gamen op lagere resoluties, tot maximaal 1440p.