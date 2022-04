Gebruikers hebben problemen met RTX 3080 in combinatie met oled-tv's van LG

Gebruikers die een GeForce RTX 3080 via HDMI 2.1 combineren met LG-oled-tv's van 2019 en 2020, lopen tegen problemen aan. Nvidia's G-Sync-implementatie van 'variable refresh rate' werkt niet en CX-modellen schakelen bij 4k120Hz over naar 4:2:2-subsampling.

Het gebruik van de G-Sync Compatible-functie op de RTX 3080-videokaart in combinatie met LG-oled-tv's resulteert in zwart beeld. Dat is onder andere te zien in een YouTube-video van Tech YES City. Ook gebruikers op reddit melden vergelijkbare problemen. De desbetreffende LG-tv's, zoals die uit de C9- en CX-series worden aangeprezen als G-Sync Compatible. Dat is Nvidia's naam voor de implementatie van de HDMI 2.1-feature variable refresh rate. AMD noemt dat FreeSync.

Bij de LG CX-oled-tv's, de modellen van dit jaar, lukt het gamers niet om 4k120Hz in beeld te krijgen met 4:4:4-weergave zonder compressie. De tv's schakelen automatisch over naar 4:2:2-subsampling. Juist HDMI 2.1 maakt weergave op die resolutie en framerate zonder compressie mogelijk, maar bij de CX-tv's lukt dat volgens gebruikers momenteel niet. Ook op het Nvidia-forum melden gebruikers dat.

Met LG C9-tv's van vorig jaar lukt het gebruikers wel om 4k120Hz met 4:4:4-kleurcodering weergeven. Die tv's hebben een HDMI 2.1-aansluiting met bandbreedte van 48Gbit/s, terwijl de CX-tv's een 40Gbit/s-aansluiting hebben. Dat zou echter niet het verschil mogen maken. Ook de lagere bandbreedte van de CX-modellen is genoeg om 4k120Hz 4:4:4 weer te geven bij 10bit-kleurdiepte. Bovendien melden gebruikers dat de tv's ook naar 4:2:2 schakelen als een 8bit-kleurdiepte wordt gebruikt, waar nog minder bandbreedte voor nodig is.

Twitter-gebruiker Sixi82 toont het verschil in beeldkwaliteit tussen 4:4:4 en 4:2:2 en zegt ook verschillende HDMI-kabels getest te hebben, om uit te kunnen sluiten dat die de problemen veroorzaken. Vermoedelijk zijn de problemen met firmware- en driver-updates op te lossen. LG en Nvidia hebben nog niet gereageerd op de bevindingen van de gebruikers.

Weergave met 4:2:2-subsampling (links) en 4:4:4-weergave zonder compressie