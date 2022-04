Microsoft en Lenovo werken aan fix voor Windows 10-crashes op ThinkPad-laptops

Microsoft en Lenovo werken aan een update die moet voorkomen dat Windows 10 op ThinkPad-laptops crasht. Een recente update van Windows 10 maakte dat het OS problemen vertoont op ThinkPad-modellen van 2019 en 2020, waaronder blue screen of death-crashes.

Microsoft erkent dat ThinkPad-gebruikers die de KB4568831-update of latere updates van Windows 10 installeerden, tegen problemen aan kunnen lopen. Die problemen kunnen zich voordoen als de systemen Enhanced Windows Biometric Security ingeschakeld hebben in het UEFI en Lenovo Vantage-software draaien.

De ThinkPads kunnen dan blue screen of death-crashes geven tijdens het opstarten en tijdens het starten van Lenovo Vantage of Windows Defender Scan. Ook is inloggen met gezichtsherkenning via Windows Hello niet mogelijk. Gebruikers krijgen bij een crash de foutmelding 'System_thread_exception_not_handled' en '0xc0000005 Access Denied', behorende bij proces ldiagio.sys, aldus Microsoft.

De oorzaak ligt bij de manier waarop Windows 10 na het doorvoeren van de update beperkt hoe processen toegang krijgen tot PCI-configuraties van apparaten. Als Lenovo Vantage draait, kunnen ThinkPads PCI-configuraties proberen te benaderen op een manier die niet ondersteund wordt, met crashes tot gevolg.

Als tijdelijke workaround adviseren Microsoft en Lenovo om Enhanced Windows Biometric Security in het UEFI uit te schakelen. Deze optie is te vinden in de virtualisatiesectie van de Security-pagina in het UEFI. Het is niet bekend wanneer de fix gereed is.