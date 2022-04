Chkdsk kan bestandssysteem ssd op Windows 10 20H2 beschadigen - update

Gebruikers van Windows 10 20H2 met update KB4592438 melden dat de tool Chkdsk het bestandssysteem van ssd's kan beschadigen. Na het draaien van de commandlinetool voor schijfcontrole, starten systemen niet meer op volgens de berichten.

Het probleem doet zich voor als gebruikers update KB4592438 hebben doorgevoerd op Windows 10 20H2 en vervolgens chkdsk c: /f op het systeem uitvoeren. Daarmee voert Windows schijfcontrole uit en voert automatisch wijzigingen door bij problemen. Een beheerder van schoolsystemen meldt op het forum van Planet3DNow dat daarna zeven systemen niet meer konden opstarten en een blue screen of death-melding toonden.

Andere leden van het forum bevestigen de problemen en melden dat deze zich ook voordoen bij het draaien van een systeem in een virtuele machine. Bij gebruik van Windows 10 20H2 zonder update KB4592438 doen de problemen zich niet voor. Microsoft gaf deze update begin december vrij. De update verhelpt volgens Microsoft problemen met de oude Edge-browser en Office-producten. De update is ook voor Windows 10 2004 verschenen dus aan te nemen is dat ook die versie kan crashen na het draaien van Chkdsk op ssd's.

Het probleem is gemeld aan Microsoft door middel van de Feedback Hub. De maker van Windows 10 meldt dat het bekend is dat er een 'klein aantal' gebruikers problemen heeft in combinatie met KB4592438, maar voor zover bekend is nog geen update beschikbaar die het probleem verhelpt.

Update: Microsoft meldt dat het probleem verholpen is en ook publiceert het bedrijf stappen voor getroffen systemen.