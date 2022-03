Microsoft gaat Windows 10 20H2 naar pc's met end-of-servicestatus pushen

Microsoft gaat de Oktober Update van Windows 10 naar meer pc's pushen. Het bedrijf wil machinelearning gebruiken om Windows 10 20H2 automatisch op apparaten te zetten die nu nog op verouderde software draaien.

De nieuwe versie van het besturingssysteem wordt in 'de komende weken of maanden' naar computers gestuurd. Windows 10 20H2, dat in oktober vorig jaar uitkwam, wordt dan naar computers gestuurd die op Windows-versies draaien die de end-of-servicestatus hebben bereikt of binnenkort bereiken, schrijft Microsoft. Volgens een pas bijgewerkt schema gaat het dan specifiek om Windows 10 1909, dat vanaf 11 mei dit jaar die status bereikt. Dat geldt voor de Home-, Pro-, Pro Education- en Pro Workstation-varianten van het OS. Voor Windows 10 Enterprise, Education of IoT Enterprise gaat het om besturingssystemen die nog op versie 1809 zitten. Ook oudere versies van Windows 10 worden bijgewerkt als blijkt dat gebruikers daar nog op zitten.

Microsoft zegt dat gebruikers de update naar 20H2 kunnen forceren door zelf op Check for updates te klikken in Windows Update. Het OS wordt dan bijgewerkt naar de Oktober Update, de recentste grote update van Windows 10. Daarnaast gaat het bedrijf 'machine-learningtechnieken' gebruiken om computers te identificeren en voor een 'intelligente uitrol' te zorgen. Dat betekent in de praktijk dat computers worden bijgewerkt op het moment dat gebruikers die niet in gebruik hebben, zodat ze geen last hebben van een plotselinge update.