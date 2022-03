Doom 3: VR Edition verschijnt deze maand voor PlayStation VR

Bethesda brengt op 29 maart een VR-editie van Doom 3 uit voor PlayStation VR. Deze versie van de game werkt daarmee op de PlayStation 4 en PS5. Sony maakt daarnaast bekend dat er vijf andere PSVR-games verschijnen in 2021.

Sony en Bethesda kondigden de nieuwe Doom 3-editie aan tijdens een PlayStation VR Spotlight. Deze versie van de game is bedoeld voor het geweerachtige Aim-accessoire voor de huidige PSVR-headset. Sony brengt een korte trailer met gameplaybeelden uit. De VR-editie bevat standaard de The Lost Mission- en Resurrection of Evil-uitbreidingen. Het is niet bekend of Doom 3: VR Edition ook beschikbaar komt voor andere VR-platforms; uitgever Bethesda rept enkel over een release voor PlayStation VR.

Er komen dit jaar meer PSVR-games uit, maakt Sony bekend. Zo komt Nederlandse studio Vertigo Games deze zomer met een nieuwe VR-game, genaamd After the Fall. Dit wordt een coöperatieve zombieshooter. De game werd eerder al aangekondigd, hoewel er eerder nog geen duidelijke releaseperiode werd gedeeld. De studio rept nog niet over een concrete releasedatum. Dit jaar verschijnen ook escaperoom-spel I Expect You To Die 2, actieshooter Fracked, survivalgame Song in the Smoke en Zenith, een mmo-game die vorig jaar op Kickstarter verscheen.

Sony maakte in februari bekend dat het werkt aan een nieuwe PSVR-headset voor de PlayStation 5. Die VR-bril zou op 'meerdere vlakken' beter zijn dan het huidige PSVR-model. Zo zou de volgende versie gebruikmaken van een enkele kabel en een nieuwe controller krijgen die enkele DualSense-functies bevat. Het bedrijf rept nog niet over een resolutie, verversingssnelheid of field-of-view.