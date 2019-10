Doom Eternal is uitgesteld tot 20 maart 2020 en Switch-versie komt nog later

Bethesda en id Software stellen Doom Eternal met vier maanden uit. De game komt niet langer op 22 november uit, maar zal op 20 maart volgend jaar verschijnen. De versie voor de Nintendo Switch komt nog later, wanneer is nog niet bekend.

Aanvankelijk zou Doom Eternal voor alle platforms op 22 november verschijnen, maar dat is nu niet meer het geval. De versies voor de PlayStation 4, Xbox One, Windows en Google Stadia komen op 20 maart uit en ergens daarna zal de Nintendo Switch-versie verschijnen. De verschijningsdatum van die variant wordt later bekendgemaakt, meldt de ontwikkelaar op Twitter.

Id Software stelt dat er meer tijd nodig is om 'te zorgen dat gamers de beste ervaring krijgen'. De ontwikkelaar wil dat de game 'op het gebied van snelheid en afwerking' aan zijn standaard voldoet. Ook maakt de ontwikkelaar bekend dat de Invasion Mode 'kort na de release' als een gratis update wordt uitgebracht.

Verder maakt id Software bekend dat Doom 64 ook naar de pc en de Xbox One komt. Het was al duidelijk dat die oude game opnieuw uitgebracht zou worden voor de Switch en de PlayStation 4. Gamers die Doom Eternal vooruitbestellen krijgen ook Doom 64. Het spel komt gelijktijdig met Doom Eternal uit op 20 maart 2020 op alle platforms.

