'Doom Eternal bracht 450 miljoen dollar op in eerste negen maanden'

Doom Eternal zou 450 miljoen dollar hebben opgebracht in de eerste negen maanden na de release. Dat blijkt uit een inmiddels verwijderd bericht van een ontwikkelaar die aan de game werkte. De shooter van id Software kwam uit in maart vorig jaar.

Het bericht zou afkomstig zijn van David Saunders, de voormalige product management lead bij id Software. Op onder meer Resetera is een screenshot van het bericht te zien, waarin hij het bedrag van 450 miljoen dollar specifiek noemt.

Waarschijnlijk staat dit bedrag voor alle inkomsten en alle platforms, dus ook de seizoenspas die toegang geeft tot de dlc genaamd The Ancient Gods, die in oktober vorig jaar uitkwam. Voor de rest zijn er weinig andere inkomstenbronnen; Doom Eternal heeft geen microtransacties of een in-game winkel. Spelers kunnen weliswaar skins vrijspelen, maar dat gaat enkel door het inzetten van ervaringspunten.

Doom Eternal kwam op 20 maart uit voor de pc, PS4 en Xbox One. In december vorig jaar kwam daar een versie voor de Nintendo Switch bij. De shooter werd in september vorig jaar ook onderdeel van het Xbox Game Pass-abonnement. Tweakers schreef in maart vorig jaar een review van Doom Eternal.