Gamingforum ResetEra is overgenomen door communityplatformbeheerder Moba Network

Gamingforum ResetEra is overgenomen door Moba Network. Volgens de huidige eigenaren verandert er niks op het gebied van moderatie en de regels op het forum. De oprichter stopt, maar blijft als adviseur aan.

ResetEra is volledig overgenomen door het Zweede Moba Network, schrijft eigenaar en oprichter Cerium. Hij zegt te willen stoppen als de enige eigenaar van ResetEra omdat het te zwaar is. Hij noemt persoonlijke gezondheidsproblemen als een belangrijke reden om te stoppen. ResetEra werd vier jaar geleden opgericht. Cerium is altijd de enige eigenaar van het platform geweest. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

Het platform komt in handen van het Zweedse Moba, dat meerdere gaming- en e-sportcommunities in zijn portfolio heeft. Volgens Cerium verandert er ondanks de overname weinig. "Moba is goed in het opkopen van sites en ze vervolgens de middelen geven om ze succesvol te maken zonder inbreuk te maken op hoe ze werken", schrijft hij. Volgens Cerium hebben de nieuwe eigenaren 'geen enkele interesse om de community of cultuur op ResetEra te veranderen'. Moba Network zou voornamelijk de zakelijke en logistieke aspecten van het beheer oppakken.

De moderators van het forum blijven onafhankelijk, benadrukt Cerium. "Die onafhankelijkheid blijft absoluut heilig, op dezelfde manier als redactionele onafhankelijkheid bij journalistieke publicaties dat is." Wel benadrukt Cerium dat moderators hun werk vrijwillig blijven doen en niet betaald krijgen voor hun werk. Cerium zegt dat hij wel wil aanblijven als adviseur als de nieuwe eigenaren of de werknemers daarom vragen.