Kabinet dient wetsvoorstel in om neprecensies door online verkopers te verbieden

Het demissionaire kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee online verkopers geen neprecensies meer mogen schrijven of laten schrijven. Het wetsvoorstel volgt Europese regelgeving die dat verbiedt.

Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken heeft dat wetsvoorstel op woensdagavond gepubliceerd. Dat gaat nu naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel schrijft voor dat neprecensies van producten niet meer zijn toegestaan. Verkopers wordt 'verboden om valse consumentenbeoordelingen en -aanbevelingen te plaatsen of te laten plaatsen'. Het gaat daarbij ook om likes die op sociale media worden ingekocht. Ook mogen verkopers niet alleen positieve beoordelingen tonen en negatieve reviews verwijderen.

De regels gelden niet alleen voor reviews en recensies die de handelaren zelf schrijven of laten schrijven, maar voor alle reviews op een product. In het wetsvoorstel staat dat een verkoper 'informatie moet verstrekken over of en hoe hij controleert dat gepubliceerde consumentenbeoordelingen afkomstig zijn consumenten die het product daadwerkelijk hebben gekocht'. Een verkoper moet dat op aanvraag kunnen laten zien. Als de verkoper die informatie niet kan verstrekken 'is dat een oneerlijke handelspraktijk'. Daarmee worden dergelijke neprecensies praktisch verboden.

Er zitten nog meer waarborgen in de wet. Als handelaren geen 'redelijke en evenredige stappen hebben gezet' om te controleren of recensies authentiek zijn, dan mogen ze niet adverteren met verklaringen dat het product door echte consumenten is gekocht.

Het kabinet wil met de nieuwe regels online kopers beter beschermen. De wet heeft tot doel een betere handhaving van consumentenregels te realiseren en consumentenregels voor digitale ontwikkelingen te optimaliseren", schrijft de minister.

Met het wetsvoorstel volgt de minister een Europees voorstel. De EU werkt al twee jaar aan dergelijke wetgeving. Er is inmiddels een Europese richtlijn voor consumentenbescherming, die Blok nu definitief wil overnemen.