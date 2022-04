EU-onderzoek: bijna twee derde van sites heeft mogelijk neprecensies

De Europese Commissie zegt na onderzoek bij onder meer webwinkels en online marktplaatsen dat er bij bijna twee derde van deze sites twijfels zijn over de betrouwbaarheid van recensies. Ruim de helft van de websites overtreedt daarnaast mogelijk een EU-richtlijn.

Marktautoriteiten van 26 EU-landen, IJsland en Noorwegen onderzochten 223 'grote websites' voor misleidende consumentenreviews. Het gaat om webwinkels, marktplaatsen, bookingwebsites, zoekmachines en vergelijkingssites. Bij 144 van deze websites konden de autoriteiten niet bevestigen dat de verantwoordelijken genoeg doen om te waarborgen dat de recensies authentiek zijn, en dus geplaatst zijn door consumenten die producten daadwerkelijk hebben gebruikt.

Bij het onderzoek baseerden de autoriteiten zich op de informatie die consumenten te zien krijgen, om te oordelen of sites genoeg doen om deze neprecensies tegen te gaan. Ruim een derde gaf hier dus volgens de autoriteiten genoeg informatie over, bijna twee derde niet. 118 websites zouden helemaal geen informatie geven over hoe neprecensies worden tegengegaan.

Minstens 55 procent van de onderzochte websites zouden daarnaast mogelijk de Unfair Commercial Practices-richtlijn overtreden, waarbij sites verplicht zijn om waarheidsgetrouwe informatie te geven aan klanten, zodat klanten geïnformeerde keuzes kunnen maken. Bij achttien procent van alle sites heeft de EC hier twijfels over.

De autoriteiten keken ook naar hoe websites omgaan met 'gestimuleerde' reviews, waarbij consumenten bijvoorbeeld korting of gratis producten krijgen in ruil voor een positieve review. Van de 223 sites zouden 176 sites onvoldoende duidelijk maken dat deze gestimuleerde reviews tegen hun beleid ingaan, of zou het niet duidelijk zijn hoe de consument kan zien dat deze reviews gestimuleerd zijn.

De Europese Commissie is ook niet tevreden met hoe consumenten geïnformeerd worden over hoe recensies worden verzameld. 104 van de onderzochte sites zou niet aangeven hoe deze recensies worden verzameld. Van alle onderzochte sites, zouden 'slechts' 84 sites op de recensiepagina aangeven hoe de recensies verzameld worden. 35 sites zouden deze informatie in 'de kleine letters' aangeven, zoals in de gebruiksvoorwaarden.

De deelnemende autoriteiten gaan nu in gesprek met de onderzochte websites over de bevindingen in het onderzoek, en zullen waar nodig verdere stappen nemen. Het onderzoek was een jaarlijkse 'sweep', waarbij marktwaakhonden een specifieke websitesector onderzoeken voor mogelijke overtredingen.