Kinderaccounts met ouderlijk toezicht krijgen straks toegang tot YouTube Music

Google gaat het Family Link-programma voor ouderlijk toezicht uitbreiden, waardoor kinderen in de komende weken met hun eigen account toegang kunnen krijgen tot YouTube Music en de volledige YouTube-app voor tv's.

Kinderen konden voorheen geen gebruikmaken van YouTube Music, ook al waren ze via Family Link verbonden aan ouders die wel een YouTube Premium-abonnement hebben. Voor het gebruik van YouTube Music is namelijk een volwaardig Google-account nodig, waarvoor een gebruiker minimaal 16 jaar oud moet zijn.

Google laat nu echter in een e-mail aan gebruikers weten dat kinderen die via ouderlijk toezicht toegang hebben gekregen tot de volledige YouTube-app, in de komende weken ook YouTube Music kunnen gebruiken. Het gaat hierbij om de Android-, iOS- en desktopversies. Kinderen onder ouderlijk toezicht kunnen dan daarnaast de volledige YouTube-app voor tv's gebruiken.

YouTube schrijft dat ouders altijd kunnen kiezen welke video's en muziek een kind kan beluisteren of bekijken op YouTube-diensten, via de contentinstellingen in hun ouderaccount. Het bedrijf benadrukt echter dat zijn systemen niet perfect zijn en dat kinderen alsnog onbedoeld ongepaste content kunnen krijgen.