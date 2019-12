Facebook Messenger vereist voortaan een Facebook-account

Facebook heeft een wijziging doorgevoerd waardoor het niet langer mogelijk is om Messenger te gebruiken zonder een Facebook-account. Voorheen volstond een mobiel telefoonnummer om aan de slag te gaan met de apps Messenger en Messenger Lite.

Facebook bevestigde het aangepaste beleid tegenover de Amerikaanse technologiewebsite VentureBeat. "Nieuwe gebruikers van Messenger zullen merken dat zij vanaf nu een Facebook-account nodig hebben om te kunnen chatten met vrienden en bekenden", meldt een woordvoerder van het sociale netwerk.

Volgens de woordvoerder meldt de overgrote meerderheid van de Messenger-gebruikers zich al aan via hun Facebook-account: "Met deze aanpassing willen we de aanmeldprocedure verder vereenvoudigen". Voor Messenger-gebruikers die zich in het verleden zonder Facebook-account bij de chat-app hebben aangemeld, verandert er verder niets.

Sommige bestaande gebruikers melden op reddit evenwel dat ze problemen ervaren wanneer ze zich, zonder Facebook-account, willen aanmelden bij Messenger. Bij hen verschijnt sinds de aanpassing de melding dat hun account 'werd beperkt'. Het is niet duidelijk of het om een bug gaat of om een tijdelijke storing.

Het nieuwe beleid van Facebook heeft in elk geval een directe impact op kinderen die via Messenger willen chatten. Voorheen kon elk kind de app probleemloos installeren en gebruiken op een smartphone, nu moeten kinderen hiervoor minstens dertien jaar zijn; dat is in Nederland en België de vereiste leeftijd om Facebook te mogen gebruiken. In veel andere landen is de leeftijdsgrens voor het sociale netwerk vastgesteld op zestien jaar.