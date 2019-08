Facebook liet Messenger-gesprekken uitschrijven zonder dit altijd te melden

Facebook heeft mensen van buitenaf ingehuurd om transcripties van audioclips in Messenger uit te schrijven en controleren. Dit gebeurde in bepaalde gevallen zonder dat de gespreksdeelnemers hiervan op de hoogte waren. Facebook zegt dat het hier inmiddels mee is gestopt.

Bloomberg meldt dit op basis van bronnen en Facebook heeft aan het persbureau bevestigd dat het ruim een week geleden deze praktijk heeft gestaakt. Volgens Facebook werden er alleen transcripties gemaakt van ingesproken spraakfragmenten van gebruikers die deze optie in de Messenger-app hebben aangevinkt. Deze optie is standaard uitgeschakeld, maar als een gebruiker ervoor kiest om dit in te schakelen, geldt deze spraak-naar-tekst-functie ook meteen voor alle gespreksdeelnemers, ongeacht de vraag of zij ook allemaal hebben ingestemd met de transcripties.

De berichten zouden anoniem zijn geweest en ingehuurde Facebook-medewerkers zouden dit hebben gedaan om te controleren of kunstmatige intelligentie op correcte wijze de spraak heeft omgezet naar tekst. Facebook gebruikt hier naar eigen zeggen machine learning voor en meldt dat hoe vaker gebruikers de functie gebruiken, 'hoe meer Spraak naar tekst je kan helpen'. De functie werkt volgens Facebook niet in geheime gesprekken.

Bij de melding dat het inmiddels is gestopt met het transcriberen van de geluidsfragmenten verwijst Facebook ook naar Apple en Google en zegt dat het net als deze bedrijven het door mensen controleren van audiofragmenten heeft gepauzeerd. Bij Apple en Google ging het overigens om het beluisteren van audio-opnames van de stemassistenten, te weten Siri en Assistant. Facebook heeft niet gezegd dat het definitief zal stoppen met het inhuren van mensen om de audio van Messenger-gebruikers te checken en uit te schrijven.