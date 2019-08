Radeon RX 5700-kaarten kunnen Netflix in 4k-streamen na drm-update in driver

AMD heeft nieuwe Radeon-drivers uitgebracht die Microsoft PlayReady 3.0-ondersteuning toevoegen voor de RX 5700 en RX 5700XT. Daardoor is het mogelijk om via de Edge-browser of de Netflix-app video's van de streamingdienst in 4k-resolutie te bekijken.

De vernieuwing zit in Radeon Software Adrenalin Edition 19.8.1, de meest recente driver-update voor Radeon-videokaarten. AMD noemt in de releasenotes dat ondersteuning voor Microsoft PlayReady 3.0 is toegevoegd. Dat is de drm-techniek die onder andere door Netflix gebruikt wordt voor de weergave van 4k-video's in Windows. Het was al mogelijk om Netflix-video's in 4k te bekijken met de Radeon RX 470, 480, 570 en 580, maar met de nieuwe Navi-kaarten kon dat tot nu toe niet.

Overigens moet er aan meer voorwaarden voldaan worden om Netflix in 4k te kunnen kijken op een Windows-pc. Zo is er een scherm nodig met hdcp 2.2-ondersteuning en er moet een browser gebruikt worden die overweg kan met de PlayReady 3.0-drm. Momenteel is dat alleen Edge. Ook is voor 4k-weergave het duurste Netflix-abonnement vereist.