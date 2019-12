'AMD Adrenalin 2020-driver krijgt ondersteuning voor dynamische resolutie'

De eerste details over de aankomende AMD Adrenalin 2020-drivers zijn uitgelekt. Daaruit zou blijken dat de software onder andere ondersteuning voor dynamische resoluties krijgt. Deze informatie stond tijdelijk op de AMD-website.

Reddit-gebruiker PKBeam64 merkte op dat de website van AMD enkele details over de Adrenalin 2020-software toonde. AMD heeft de webpagina inmiddels offline gehaald, maar niet voordat enkele gebruikers afbeeldingen hadden opgeslagen. Op de website werd onder andere een functie genaamd Radeon Boost genoemd. Deze merknaam wordt ook al vermeld op verpakkingen van recente Navi-videokaarten, merkt Reddit-gebruiker Angryhobbit op.

Vermoedelijk is Radeon Boost een techniek voor dynamische resoluties, die mogelijk gebaseerd is op een technologie van een bedrijf genaamd HiAlgo. AMD nam HiAlgo in 2016 over en integreerde eerder al de techniek HiAlgo Chill om automatisch de framerate van games te beperken om zo energie te besparen. Die techniek heet Radeon Chill in de AMD-software. HiAlgo maakt ook een technologie voor dynamische resoluties, genaamd HiAlgo Boost. Vermoedelijk is Radeon Boost hierop gebaseerd.

HiAlgo Boost is een technologie die de resolutie van games tijdens het spelen aanpast om de framerate te verbeteren. "Wanneer spelers de camera bewegen, verlaagt Boost de resolutie om de framerate te verhogen. Zodra het beeld stilstaat, wordt de volledige resolutie hersteld," staat op de website van HiAlgo.

Dynamische resoluties worden al langer gebruikt in games, maar tot nu toe is de techniek vooral gebruikt bij consoles. Zo maken veel games voor de Nintendo Switch gebruik van een soortgelijke technologie. Op die manier kregen ontwikkelaars veeleisende games als The Witcher 3 en Divinity: Original Sin 2 werkend op de console, ondanks de relatief zwakke hardware.

Radeon Boost is niet de enige nieuwe functie die Adrenalin 2020 toevoegt. Volgens eerdere geruchten krijgt de software ook ondersteuning voor integer scaling. Dat is een methode die games met een lage resolutie of pixelart verbetert. Twitter-gebruiker Komachi_Ensaka stuitte op een changelog voor Adrenalin 2020, waarin integer scaling wordt vermeld.

Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe driversuite van AMD uitkomen. Meestal brengt AMD grote updates rond het einde van het jaar uit. Naar verwachting zal Adrenalin 2020 dus in de komende weken verschijnen.

De changelog van AMD vermeldt integer scaling. Foto door @Komachi_Ensaka via Twitter