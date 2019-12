Winkels boden met Black Friday meer echte aanbiedingen maar geen hogere korting

Webwinkels boden met Black Friday meer echte aanbiedingen dan vorig jaar, maar de hoeveelheid korting was ongeveer hetzelfde als vorig jaar én als de periode ervoor. Dat blijkt uit een data-analyse van Tweakers.

Het aantal echte aanbiedingen, waarbij de prijs de laagste was in zes maanden tijd, lag op Black Friday boven zesduizend en dat is iets meer dan in de periode ervoor, zo blijkt uit de data. Anderhalve week voor Black Friday waren er iets meer dan vijfduizend van zulke aanbiedingen te vinden. Het aantal aanbiedingen in totaal was zo'n 15 procent hoger dan vorig jaar.

Hoewel er meer aanbiedingen waren, waren die aanbiedingen niet beter. De gemiddelde korting lag op 16 procent en dat is ongeveer hetzelfde percentage als vorig jaar en de afgelopen maanden. Webwinkels geven gemiddeld dus niet meer korting op of rond Black Friday. De piek van vorig jaar met kortingen op Cyber Monday was dit jaar niet te zien.

In de cijfers is ook te zien dat Black Friday een week geworden is. Het aantal aanbiedingen en het aantal kliks in de Pricewatch lag een week van tevoren hoger dan vorig jaar. De cijfers liggen in lijn met die van vorig jaar, toen er gemiddeld ook meer, maar niet betere aanbiedingen waren op Black Friday.