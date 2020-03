Webcams en vriezers zijn sinds enkele dagen veel populairder in Pricewatch

Onder meer webcams en dockingstations zijn in de afgelopen dagen veel populairder geworden in de Pricewatch. Het aantal clicks op webcams lag zondag 35 keer zo hoog als op een gemiddelde dag eerder dit jaar.

De grote uitschieter is de categorie webcams. Ten opzichte van een gemiddelde dag tussen 1 januari en 1 maart van dit jaar waren er zondag 34 keer zoveel click-outs. De oorzaak lijkt te liggen bij het feit dat veel mensen vanaf maandag moeten thuiswerken en voor overleggen door middel van video op zoek waren naar een camera. Het thuiswerken is nodig om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan.

Behalve webcams zijn meer categorieën die met thuiswerken te maken hebben, populairder geworden. De grafiek hieronder is als die hierboven, maar dan zonder webcams, om zo de stijgingen van andere categorieën goed te laten zien. Onder meer dockingstations, monitoren en toetsenborden gingen in populariteit omhoog sinds de overheid afgelopen donderdag mensen opriep om thuis te werken als dat mogelijk is. Ook lijken mensen op zoek naar entertainment; click-outs op gameconsoles gingen eveneens omhoog.

Daarnaast valt het bij witgoed op dat meer mensen dan gemiddeld klikken op vriezers. Het is onmogelijk een oorzaak te achterhalen, maar er zijn in de afgelopen dagen veel berichten geweest over het hamsteren van boodschappen en een vriezer kan helpen om gehamsterde boodschappen op te slaan.