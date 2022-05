Sandberg introduceert zes nieuwe webcams - update

Het Deense bedrijf Sandberg heeft zes usb-webcams aan zijn assortiment toegevoegd. Een daarvan kan een een resolutie van 4k registreren, terwijl vier van de zes webcams 1080p-modellen zijn.

Sandberg claimt de productie van de webcams in een stroomversnelling te hebben gebracht toen het coronavirus toesloeg en meer mensen thuis gingen werken. Sommige modellen zouden drie maanden eerder in productie genomen zijn dan aanvankelijk de planning was, zo luidt de claim.

Het duurste model is de Face Recognition Webcam, die een 1080p-resolutie met een stereomicrofoon combineert. De webcam bevat een ir-sensor en is in combinatie met Windows Hello te gebruiken voor gezichtsherkenning. De prijs is 184 euro.

De Webcam Pro+ 4K kost 105 euro. Voor die prijs biedt Sandberg een webcam met een Sony IMX179-sensor en een resolutie van 3264x2448 pixels. Ook deze webcam heeft een stereomicrofoon en er is autofocus, maar een ir-sensor ontbreekt.

De Webcam Pro, Webcam Flex en Webcam van Sandberg zijn 1080p-modellen met voor alle drie een prijs van 79 euro, waarbij noemenswaardig is dat de Pro over een afsluitschuifje beschikt. De Webcam Saver kost 53 euro en is met een 480p-resolutie een instapmodel.

Update, dinsdag 23-06, 11.00: Zoals meerdere tweakers zoals JapyDooge aangeven lijkt het sterk om rebrands van Chinese modellen te gaan, in ieder geval wat een deel van de producten betreft. Zo staan de Webcam Pro, Webcam Flex, Webcam en Webcam Saver onder andere namen en met lagere prijzen op Ali Express.

Boven: Sandberg Face Recognition Webcam, Webcam Pro+ 4K Webcam Pro. Onder: Sandberg Webcam Flex, Webcam 1080P en Webcam Saver.