Universiteit Twente gaat covid-19-invloed op hart testen met orgaanchip

De Universiteit Twente gaat hartweefsel op een organ-on-chip blootstellen aan het nieuwe coronavirus. De onderzoekers willen zo meer te weten komen over het effect dat de ziekte covid-19 heeft op het hart.

Covid-19 kan longen ernstig beschadigen, maar bij een deel van de patiënten treft de ziekte ook het hart, schrijft de Universiteit Twente. Het Organ-on-Chip Center van de UT gaat nu samen met het Leids Universitair Medisch Centrum en de ondernemingen River Biomedics en NCardia hartweefsel op een organ-on-chip blootstellen aan het nieuwe coronavirus. Ook kan deze techniek ingezet worden om covid-19-medicatie te testen.

Volgens de universiteit hebben tests met organ-on-chips een aantal voordelen. Omdat cellen en bloed van patiënten gebruikt worden, is een specifiek gepersonaliseerd beeld te verkrijgen, wat kan helpen bij behandelingen. Ook zijn testresultaten relatief snel beschikbaar en hoeven onderzoekers geen proefdieren te gebruiken.

Organ-on-chips zijn meestal gebaseerd op stamcellen en via microkanaaltjes kunnen wetenschappers stoffen toevoegen om het effect op de cellen te onderzoeken. Door bestaande modellen te gebruiken, die de farmaceutische industrie al hanteert, en binnen enkele maanden artsen te betrekken, hopen de onderzoekers de meetresultaten snel in relevante data te kunnen omzetten en de techniek breder beschikbaar te kunnen stellen. Ze houden hun onderzoek onder de projectnaam Monaco: Modeling and attacking Covid-19 with Organs-on-Chips.