Universiteit Twente opent onderzoekscentrum voor cybersecurity

De Universiteit Twente begint een expertisecentrum voor cybersecurity. In het Twente University Centre for Cybersecurity Research gaan wetenschappers, studenten en private bedrijven onderzoek doen naar de veiligheid van netwerken en data.

Het centrum is opgezet door de hoogleraren cyberveiligheid Willem Jonker en Aiko Pras. Het Tuccr gaat zich volgens hen richten op drie thema's. Dat zijn de veiligheid van netwerken en van data, en de 'daarbij horende sociale en economische aspecten'. Het centrum gaat onderzoek doen naar concrete vraagstukken die spelen in de samenleving en in het bedrijfsleven. Pras noemt als voorbeeld onderzoek naar de gevolgen van een grootschalige aanval op DigiD en de ethiek van het bestuderen van zwakheden. De precieze vraagstukken worden in de komende tijd samen met alle deelnemers opgesteld.

Het Tuccr is niet alleen onderdeel van de universiteit, maar mede opgezet door bedrijven als Cisco en Thales. Ook doen de onderzoeksinstituten TNO en het NCSC mee. Betaalvereniging Nederland, SIDN en SURF zijn er eveneens bij betrokken.

De wetenschappers gaan veel data verzamelen om het onderzoek te doen. Dat is volgens de onderzoekers nodig vanwege de globalisering en de technische capaciteiten van landen als China. Dat moet leiden tot meer security by design als er nieuwe systemen worden gebouwd, schrijft Pras. "Het is essentieel om grote hoeveelheden data vanuit de rauwe werkelijkheid te verzamelen en veiligheidsproblemen te analyseren om vervolgens tot nieuwe inzichten te komen. Alleen op deze manier kunnen we bestaande systemen verbeteren en nieuwe ontwerpen." Als voorbeeld noemt hij het feit dat er nu al grote hoeveelheden dns-data worden verzameld waarmee patronen kunnen worden ontdekt om nepwebshops en phishingwebsites te ontdekken.

Het centrum wordt ook gebruikt binnen de opleiding. Er kunnen bijvoorbeeld studenten van de master Cybersecurity van de Universiteit Twente aan de slag, maar er wordt ook samengewerkt met andere opleidingen van de universiteit, zoals binnen de wiskunde, ethiek of psychologie.