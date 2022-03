Microsoft heeft tijdens zijn virtuele Ignite 2021-evenement weinig over Windows gepresenteerd, maar wel hintte het bedrijf op de komst van een 'nieuwe generatie' van het besturingssysteem. Een grote update later dit jaar lijkt het startpunt voor deze generatie.

Windows krijgt nieuwe functionaliteit, beloofde Microsofts Windows-topman Panos Panay tijdens Ignite 2021, Microsofts jaarlijkse evenement voor IT-professionals. "Ik heb nog niets gezegd over de nieuwe generatie van Windows en over wat komen gaat, maar ik kan je zeggen dat ik vol enthousiasme ben", aldus de immer energieke Panay. Hij voegde eraan toe dat hij verder ook niets over de toekomst van Windows ging zeggen, behalve dat die toekomst incredible is.