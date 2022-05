Screenshots tonen mogelijk nieuw uiterlijk menu's in Windows 10

Er zijn screenshots verschenen die mogelijk het nieuwe uiterlijk van menu's tonen voor versie 21H2 van Windows 10. De nieuwe Windows-versie moet de Sun Valley-interface bevatten die het besturingssysteem er iets anders laat uitzien.

Thexamlguy vond in ShellExperienceHost code voor het tonen van het nieuwe menu dat tevoorschijn komt bij het rechtsklikken op een icoon in de taakbalk. Dat menu staat los van de taakbalk en heeft een afgeronde vorm. Nu is dat menu verbonden aan de taakbalk en rechthoekig. WindowsLatest vond de code ook en heeft de bevinding bevestigd. Behalve het rechtsklikmenu op iconen heeft ook de Jump List, die tevoorschijn komt bij een rechtsklik op de onscreen Windows-knop, een make-over gehad.

Het is nog onbekend wanneer Microsoft Windows 10 21H2 gaat aankondigen. Eerst komt nog de Spring Update uit dit voorjaar, waarna deze versie in de tweede helft van het jaar zal volgen. Vermoedelijk is er eind mei een digitale Build-conferentie, waarop Microsoft mogelijk meer laat zien over de aankomende versie van zijn besturingssysteem. Tweakers schreef eerder een Plus-artikel over de nabije toekomst van Windows 10.