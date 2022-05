Airbnb lijkt gegevens gebruikers te bewaren na verwijdering account

Verhuursite Airbnb lijkt gegevens van gebruikers te bewaren na verwijdering van het account. Dat schrijft de Nederlandse site FTM. Dat zou tegen de regels van de AVG zijn, die voorschrijft dat bedrijven alle gegevens over Europeanen op verzoek moet verwijderen.

Het is onduidelijk welke gegevens Airbnb precies bewaart, omdat inzage daarin krijgen lastig blijkt, schrijft Follow the Money. Dat Airbnb gegevens lijkt te bewaren, blijkt onder meer uit een zin die de opheffing van het account bevestigt. "Je kan op elk moment met ons contact opnemen om een geannuleerd account te heropenen." Een account heropenen kan alleen als die nog in de database staat, anders zou het immers gaan om een geheel nieuw account.

Het is uiteindelijk de site niet gelukt om inzage te krijgen in welke gegevens van de auteur nog bekend zijn bij de verhuurdienst. Het bedrijf vroeg eerst om een kopie van het paspoort te mailen om aan het verzoek te kunnen voldoen, maar deed vervolgens alsof die mail nooit was ontvangen. De volgende stap is een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Airbnb heeft nog niet gereageerd op het verhaal.