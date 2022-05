'Google schrapt bouw van drie datacenters bij Noord-Hollands dorp Middenmeer'

Google heeft besloten af te zien van de bouw van drie grote datacenters in de buurt van Middenmeer. Dat blijkt na vragen van het Noordhollands Dagblad. Volgens de krant zal Google helemaal geen nieuwe datacenters meer bouwen in Nederland.

Eerder was aangekondigd dat Google die hyperscale-datacenters zou bouwen in de Wieringermeer, naast de datacenters die daar al staan van Google en Microsoft. Van die bouw ziet het nu af en het gaat zelfs nergens anders in Nederland meer een groot datacenter bouwen, zegt het bedrijf na vragen van het Noordhollands Dagblad.

Google loopt hiermee een toegezegde korting mis die het bedrijf zou krijgen op de bouwleges. Uit een wob-verzoek van de Telegraaf uit 2019 bleek dat Google flinke korting zou krijgen voor de bouw van de datacenters, mits zij alle vier de datacenters gelijktijdig zou bouwen.

Volgens Noordhollands Dagblad geeft het bedrijf geen reden voor het schrappen van de bouw van de datacenters, maar Hollands Kroon Actueel suggereert dat dat te maken heeft met de publieke en politieke weerstand op de bouw van datacenters bij Middenmeer. Eerder was er veel te doen om de hoeveelheid energie die de bedrijven zouden gebruiken, om de contracten die Microsoft met energieleveranciers sloot om vrijwel alle windenergie van een recent gebouwd windpark in de gemeente af te nemen, ondanks dat dit gebouwd is met publieke subsidie, en om het drinkwatergebruik voor het koelen van de datacenters. Dit leidde zelfs tot Kamervragen.

Microsoft kreeg onlangs nog een vergunning voor de bouw van een tweede datacenter in Middenmeer, ondanks 64 ingediende bezwaren tegen die bouw. Een jaar geleden keken wij naar de impact van datacenters op het energienet. In 2018 kocht Google nog 70 hectare land voor de bouw van een datacenter in Middenmeer en investeerde het 500 miljoen euro in de uitbreiding van het datacenter in de Eemshaven in Groningen. In november werd bekend dat Google diens datacenter in België wel gaat uitbreiden en daar een vierde serverpark in gebruik neemt.

Update 11.30 uur - In een reactie bevestigt een woordvoerder van Google dat er geen 'additionele bouwplannen' meer zijn voor het datapark in Middenmeer en als de huidige uitbreiding van het datacenter in de Eemshaven klaar is, er ook vooralsnog geen uitbreidingen in Nederland meer op de planning staan. "Als dit verandert, zullen we dit zeker laten weten."

"Ik wil benadrukken dat Google toegewijd is aan Nederland. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de investering van 45 miljoen die we afgelopen week bekend maakten voor de aanleg van een nieuwe duurzame watervoorziening in Groningen. Onze totale datacenterinvestering in Nederland betreft op dit moment 2,5 miljard euro."