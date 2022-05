Google koelt datacenter Eemshaven voortaan met oppervlaktewater

Google stapt af van het koelen van servers in datacenter Eemshaven met leidingwater en gaat oppervlaktewater gebruiken. Daarvoor heeft Google samen met Waterbedrijf Groningen en North Water een nieuwe waterzuivering en leidingen aangelegd.

Voor de overstap naar oppervlaktewater investeert Google ruim 45 miljoen euro. Het nieuwe waterzuiveringssysteem en de leidingen kunnen ook gebruikt worden door andere bedrijven in de regio. Google gaat in eerste instantie oppervlaktewater gebruiken, maar onderzoekt intussen hoe het afvalwater kan behandelen om direct te gebruiken voor het koelen in het datacenter.

De overstap naar oppervlaktewater is een verduurzaming voor het bedrijf. Sinds 2007 werkt het bedrijf naar eigen zeggen CO₂-neutraal en sinds 2017 ook energieneutraal. Vanaf 2030 moeten alle datacenters en kantoren van Google CO₂-vrije energie gebruiken.

In het datacenter in de Eemshaven van Google wordt water gebruikt om servers te koelen, in plaats van lucht. Daardoor heeft het datacenter aanzienlijk minder energie nodig voor de koeling. Daarbij gebruiken ze zowel een gesloten systeem waarbij water continu door de leidingen stroomt en een open systeem met koeltorens om de temperatuur van het gesloten systeem te verlagen.

Google werkte samen met het Waterbedrijf Groningen en North Water vijf jaar aan de bouw van een industriële watervoorziening voor de Eemshaven. Het waterbedrijf heeft naast de industriële leiding ook een nieuwe drinkwaterleiding aangelegd om de regio van een grotere drinkwatercapaciteit te voorzien.