'Provincie en gemeenten handelden fout bij grondaankoop datacenter in Groningen'

Meerdere partijen die betrokken waren bij grondtransacties voor de komst van het datacenter van Google in Groningen handelden niet correct. Dat is de conclusie van een onderzoeksrapport dat in opdracht van de provincie is opgesteld.

Bij de aankoop van een aantal percelen grond in Groningen voor Googles datacentrum handelden Groningen Seaports, de provincie Groningen en de toenmalige gemeenten Delfzijl en Eemsmond 'niet in lijn met eisen ten aanzien van democratische sturing, toezicht en controle'. Dat staat in een rapport van Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente. Hij kreeg van de provincie Groningen en de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta de opdracht om grondtransacties van Groningen Seaports te onderzoeken.

Groningen Seaports is de commerciële uitbater en beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven. De provincie en gemeenten Delfzijl en Eemsmond zijn aandeelhouder. Het havenbedrijf kwam vorig jaar negatief in het nieuws in een uitzending van Nieuwsuur. Een boer beklaagde zich in de reportage dat een overeenkomst met Groningen Seaports over de verkoop van zijn grond plots niet doorging en hij op dezelfde dag door familiebedrijf Bakker Bierum werd benaderd voor een gronddeal.

De boer zag zich gedwongen zijn grond voor een bodemprijs te verkopen. Daarna kocht Groningen Seaports de grond weer van Bakker Bierum, voor veel meer geld. Het havenbedrijf wilde de grond aanvankelijk van de boer kopen voor de vestiging van een datacenter van Microsoft, maar dat ketste af, waarna Seaports de boer liet weten dat de grond niet meer gebruikt kon worden voor een datacenter of windmolens. Bakker Bierum kreeg echter het recht om tegen voordelige voorwaarden alsnog windmolens op de grond te exploiteren. Volgens de NOS ging het in één geval om een windmolen waarbij een van de directeuren van de familie Bakker tegelijkertijd medewerker grondzaken bij Groningen Seaports was. De zaak tussen de boer en het havenbedrijf is inmiddels in cassatie en een uitspraak volgt later dit jaar.

Naar aanleiding van de zaak vroeg de provincie Groningen Boogers de grondtransacties te onderzoeken. De hoogleraar concludeert dat er geen heldere afspraken tussen Groningen Seaports en gemeenten en provincie waren, dat er te weinig sturing en controle was en dat het havenbedrijf te veel ruimte kreeg om grond aan te kopen, waardoor de prijs onnodig opliep. In het rapport staat het advies om de rol en de verantwoordelijkheden van provincie en gemeenten bij Groningen Seaports duidelijker vast te leggen, schrijft RTV Noord.