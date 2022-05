Xbox Series X en S krijgen update om te tonen welke games Quick Resume gebruiken

Microsoft heeft voor een kleine testgroep een update voor de Xbox Series X en S uitgebracht waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke games de Quick Resume-functie gebruiken. Ook wordt het mogelijk om de opgeslagen sessies te verwijderen.

De mogelijkheid om alle huidige Quick Resume-saves van de verschillende games te kunnen zien, is volgens Microsoft een veelgevraagde feature. Dat is nu mogelijk in de vorm van een nieuwe groep die de opgeslagen staat van gamesessies weergeeft. Daarnaast is het mogelijk om een opgeslagen staat van een game te verwijderen, op het moment dat de speler voor die game geen gebruik meer wil maken van de Quick Resume-functie.

Tot op heden was er geen duidelijke weergave of indicator van welke games in Quick Resume werden opgeslagen. Er is een beperkte ruimte voor die opslagfunctie, waardoor het onduidelijk was voor welke games het snelle hervatten mogelijk was.

De Quick Resume-functie maakt het mogelijk om vlot te wisselen tussen games. In enkele seconden wordt de exacte staat van een gamesessie opgeslagen en die van een andere game ingeladen, waarna spelers precies vanaf het punt waar ze gebleven waren verder kunnen spelen.

Daarnaast maakt de nieuwe Insiders-update het mogelijk om via de Guide te zien of de huidige gespeelde game Quick Resume ondersteunt. Dat komt dan rechtsboven in beeld in de overlay van de Xbox-interface, waar bijvoorbeeld ook een indicator verschijnt als de game de Auto HDR-functie ondersteunt.

De update is vooralsnog alleen beschikbaar voor een kleine groep testers uit de Alpha Skip-Ahead-groep. Op termijn zal de update uitkomen voor alle gebruikers, maar het is nog onbekend wanneer dat het geval zal zijn.