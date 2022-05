Sony 14mm f/1.8-objectief voor FE-camera's verschijnt in mei voor 1600 euro

Sony brengt in mei een lichtsterk ultragroothoekobjectief uit in zijn G Master-serie voor spiegelloze camera's. De 14mm f/1.8 is geschikt voor fullframecamera's zoals de Sony A7- en A9-modellen. Het objectief krijgt een adviesprijs van 1600 euro.

Het Sony FE 14mm f/1.8 GM-objectief is 100mm lang, heeft een diameter van 83mm en weegt 450 gram. De optische constructie bestaat uit 14 lenselementen in 11 groepen en Sony gebruikt diverse speciale elementen die voor een hoge beeldkwaliteit moeten zorgen. Het objectief is afgedicht tegen stof en vocht en heeft een minimale scherpstelafstand van 25 centimeter, gemeten vanaf het sensorvlak van de camera.

Het ultragroothoekobjectief maakt deel uit van Sony's G Master-serie, waarin de fabrikant zijn beste objectieven plaatst. Sigma bracht eerder al een 14mm f/1.8 Art-objectief uit dat ook geschikt is voor de fullframecamera's van Sony. Dat objectief is met een lengte van 126mm een stuk groter dan het alternatief van Sony en met name veel zwaarder; het Sigma-alternatief weegt 1170 gram.

Sony geeft de FE 14mm f/1.8 GM een adviesprijs van 1600 euro. De adviesprijs van Sigma's 14mm f/1.8 Art is gelijk, maar dat objectief is inmiddels voor een lager bedrag in de Pricewatch te vinden. Het nieuwe Sony-objectief is vanaf mei te koop.