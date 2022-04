Tamron 17-70mm f/2.8-objectief voor APS-C-camera's van Sony kost 850 euro

Tamron brengt zijn 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD-objectief voor camera's met Sony E-vatting en APS-C-sensor begin volgend jaar uit. De lichtsterke zoom met optische stabilisatie krijgt een adviesprijs van 850 euro.

Tamrons 17-70mm f/2.8-objectief is geschikt voor camera's uit de Sony A6000-serie. Fysiek past het objectief ook op de A7- en A9-camera's met fullframesensor, maar de beeldcirkel is niet groot genoeg om de hele sensor met beeld te vullen. Het objectief is specifiek ontworpen voor camera's met APS-C-sensor.

De Japanse fabrikant had al jarenlang een 17-50mm f/2.8 in zijn assortiment. Het nieuwe objectief behoudt de lichtsterkte over het hele bereik, maar het zoombereik is vergroot naar 4,1x. De optische constructie bestaat uit 16 elementen in 12 groepen en het objectief heeft een filtermaat van 67mm. De lengte is 119,3mm en het gewicht is 525 gram.