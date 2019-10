Tamron presenteert vier objectieven voor Sony-systeemcamera's

Tamron heeft details bekendgemaakt over vier objectieven voor Sony-systeemcamera's met FE-vatting. Het gaat om een 20mm-, 24mm- en 35mm f/2.8-primes en om een 70-180mm f/2.8-telezoom.

De drie f/2.8-objectieven met vaste brandpuntsafstand hebben allemaal een filterdraad van 67mm. Tamron geeft het drietal ook de Macro-aanduiding en geeft een vergroting van 1:2 op. De objectieven wegen rond 220 gram per stuk en zijn afgedicht tegen stof en vocht. In de VS kosten de lenzen 349 dollar per stuk en ze zijn vanaf december te koop.

Tamron komt ook met een 70-180mm f/2.8-zoom. Dat objectief moet in januari 2020 verschijnen en de prijs daarvan is nog niet bekend. In alle gevallen gaat het om autofocusobjectieven voor Sony-camera's met E-vatting. De objectieven zijn geschikt voor gebruik met een fullframesensor.

De details over de objectieven zijn gepubliceerd door SonyAlphaRumors. Ook het Japanse Nokishita-blog heeft een pdf-document online gezet. Tamron zou het nieuwe glaswerk voor Sony-camera's zelf woensdag om 05:00 uur Nederlandse tijd aankondigen.