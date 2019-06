Tamron 17-28mm f/2.8 voor Sony-systeemcamera's komt eind juli uit voor 999 euro

Tamron maakt de prijs en verschijningsdatum van zijn 17-28mm f/2.8-objectief voor systeemcamera's van Sony bekend. Het groothoekzoomobjectief kost zo'n duizend euro en is geschikt voor camera's met een fullframesensor.

Het objectief heet voluit Tamron 17-28mm f/2.8 Di III RXD en is 9cm lang. Zowel de zoom als autofocus worden intern geregeld, het objectief verandert dus niet van lengte in gebruik. Aan de voorkant zit een filterdraad voor 67mm-filters en het gewicht is 420 gram. Tamron heeft de behuizing afgedicht tegen vocht en stof.

De optische constructie bestaat uit dertien elementen en het voorste lenselement is voorzien van coatings die reflecties tegen moeten gaan. Ook zit er een fluorcoating op het glas tegen vingerafdrukken en vocht. Tamron presenteert het objectief als de ideale metgezel voor de 28-75mm f/2.8 die het eerder uitbracht voor de systeemcamera's van Sony.

Het objectief heeft een E-vatting en past daarmee op de spiegelloze systeemcamera's van Sony. De 17-28mm kan zowel op de modellen met fullframesensor als op de varianten met een kleinere aps-c-sensor gebruikt worden. Sony had zelf al een 16-35mm f/4 en 16-35mm f/2.8 in zijn assortiment. Die zijn beiden duurder en zwaarder dan het alternatief van Tamron.