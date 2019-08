Tamron toont teaser van vier komende objectieven voor Sony-systeemcamera's

Tamron komt met vier nieuwe objectieven voor Sony-camera's met E-vatting. Dat blijkt uit een teaserfilmpje dat de fabrikant online heeft gezet. Het lijkt te gaan om een telezoom en om drie objectieven met een vaste brandspuntafstand.

In de video zijn de contouren van vier objectieven te zien en ze worden naast de al bestaande 17-28mm f/2.8 en 28-75mm f/2.8 gezet. Die Tamron-objectieven zijn gemaakt voor camera's met Sony FE-vatting zoals de modellen in de A7- en A9-serie.

Het grootste exemplaar is vrijwel zeker een telezoom. Dat blijkt uit de afmetingen en ook is een zoomring zichtbaar. Het zou kunnen gaan om een 70-200mm-objectief, als aanvulling op de twee bestaande zooms. Het objectief lijkt echter te klein om dat zoombereik met een diafragma van f/2.8 te combineren.

De andere drie objectieven zijn vermoedelijk primes met vaste brandpuntsafstanden. Tamron heeft die momenteel nog niet in zijn aanbod voor de fullframesysteemcamera's van Sony. Wanneer de vier objectieven aangekondigd worden is nog niet duidelijk. Geruchtensite SonyAlphaRumors claimt dat ze voor het eerst tijdens de PhotoPlus-beurs in oktober te zien zullen zijn.