Tamron onthult 17-28 f/2.8-objectief voor Sony E-mount en twee dslr-objectieven

Tamron heeft een nieuw lichtsterk 17-28mm f/2.8-objectief aangekondigd voor Sony-systeemcamera's met fullframesensor. Daarnaast komt de fabrikant met twee objectieven voor fullframe-dslr's van Canon en Nikon.

Tamon stelt dat de 17-28mm f/2.8 Di III RXD met 67mm een relatief kleine maximale diameter heeft voor een dergelijk groothoekobjectief. Volgens de fabrikant gaat het om een lichtgewicht objectief, al wordt het exacte gewicht niet genoemd. De minimale scherpstelafstand bedraagt 0,19m op 17mm en het objectief is voorzien van een stappenmotor zodat het met name ook voor video geschikt is. Eerder bracht Tamron al het 28-75mm f/2.8-objectief uit voor Sony-systeemcamera's.

Verder komt Tamron met de SP 35mm f/1.4 Di USD, een zeer lichtsterk objectief voor fullframe-spiegelreflexcamera's. Deze prime wordt het meeste lichtsterke objectief dat Tamron voor dslr's aanbiedt en komt naast de bestaande 35mm f/1.8-objectief te staan. Veel details geeft de fabrikant nog niet prijs.

Tot slot gaat de objectievenfabrikant ook de 35-150mm f/2.8-4 Di VC OSD op de markt brengen. Dit is eveneens een objectief dat is bedoeld voor spiegelreflexcamera's met een fullframesensor. De minimale scherpstelafstand is 0,45m over het gehele zoombereik en bij de constructie zijn Low Dispersion-elementen en asferische lenzen gebruikt. Het objectief heeft ingebouwde stabilisatie.

Prijzen voor de drie verschillende objectieven heeft Tamon nog niet bekendgemaakt. Datzelfde geldt voor de exacte releasedata. Ergens halverwege dit jaar moeten de producten op de markt komen. Op de CP+-beurs, die van 28 februari tot 3 maart wordt gehouden in Japan, zal Tamron de objectieven tonen en waarschijnlijk meer details bekendmaken.