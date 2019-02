Intel komt met hoger geklokte Pentium Gold- en Celeron Gold-processors

Intel gaat nieuwe Pentium- en Celeron-processors uitbrengen met een hogere kloksnelheid. Het topmodel wordt de Pentium Gold G5620, met een kloksnelheid van 4GHz. Het gaat wederom om dualcores en de Pentium-modellen hebben HyperThreading.

Intel heeft de nieuwe processors nog niet aangekondigd, maar sommige webwinkels hebben ze al opgenomen in hun assortiment, schrijft AnandTech. Het gaat om zeven nieuwe modellen, waarvan vier Pentiums en drie Celerons. Ten opzichte van hun voorgangers lijkt de enige vernieuwing de hogere kloksnelheid te zijn.

De snelste processor is de Pentium G5620, met een kloksnelheid van 4GHz. Dat is 100MHz meer dan de Pentium G5600 die Intel al in zijn assortiment heeft. Het is niet duidelijk op welke architectuur de nieuwe processors zijn gebaseerd, maar het is zo goed als zeker dat het om cpu's gaat die op 14nm worden gemaakt, net als hun voorgangers en alle andere courante cpu's van Intel.

Volgens vermeldingen bij een Duitse en een Finse webwinkel zijn de nieuwe Pentiums en Celerons vanaf begin maart te koop.

Cores/

Threads Kloksnelheid L3-cache Gpu Tdp Productnummer Pentium G5620 2/4 4GHz 3MB? UHD 630 65W BX80684G5620 Pentium G5420 3,8GHz BX80684G5420 Pentium G5600T 3,3GHz UHD 610 35W ? Pentium G5420T 3,2GHz ? Celeron G4950 2/2 3,3GHz 2MB? 65W BX80684G4950 Celeron G4930 3,2GHz BX80684G4930 Celeron G4930T 3GHz 35W ?

Overzicht van de komende Pentium- en Celeron-cpu's