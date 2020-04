Tamron brengt 70-180mm f/2.8 voor Sony-systeemcamera's in mei uit

Tamron heeft de releaseperiode voor het 70-180mm f/2.8-objectief voor systeemcamera's van Sony bekendgemaakt. Het objectief, dat geschikt is voor camera's met een fullframesensor, moet vanaf halverwege mei uitkomen.

Voluit heet het objectief Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD. Het gaat om een zoomobjectief met een diafragma met negen lamellen en een maximale opening van f/2.8 over het hele zoombereik. Aan de voorkant zit een filterdraad voor 67mm-filters en het gewicht bedraagt 810 gram. Tamron heeft de behuizing afgedicht tegen vocht. De minimale focusafstand bedraagt 0,85m voor het hele zoombereik, al kan dat op 70mm worden verkleind tot 0,27m als handmatig wordt scherpgesteld.

De optische constructie bestaat uit veertien elementen in negentien groepen en het voorste lenselement is voorzien van coatings die reflecties moeten tegengaan. Ook zit er een fluorcoating op het glas tegen vingerafdrukken en vocht. Tamron presenteert het objectief als aanvulling op de eerder uitgebrachte 17-28mm f/2.8 en 28-75 f/2.8 voor systeemcamera's van Sony.

De 70-180mm f/2.8 heeft een E-vatting en is daarmee geschikt voor systeemcamera's van Sony zonder spiegel. Het product moet vanaf 14 mei leverbaar worden, maar Tamron geeft aan dat die planning wellicht wordt vertraagd door de coronacrisis. De fabrikant heeft nog geen officiële europrijs bekendgemaakt, al noemden diverse sites eerder al een prijs van 1149 euro. In de VS gaat het objectief 1199 dollar kosten.