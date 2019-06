'Apple geeft Japan Display 100 miljoen dollar om faillissement te voorkomen'

Apple zou schermfabrikant Japan Display 100 miljoen dollar hebben gegeven om te voorkomen dat het bedrijf zijn activiteiten moet staken. Japan Display, een van de grootste producenten van iPhone-schermen, kwam in zwaar weer terecht nadat meerdere investeerders zich terugtrokken.

Volgens Bloomberg schiet Apple het Japanse bedrijf te hulp nadat drie belangrijke investeerders besloten om een gepland reddingsplan van 1,1 miljard dollar uiteindelijk niet door te zetten. Eerst trok de Taiwanese TPK Holding Co. zich terug, kort daarna volgden Cosgrove Global Ltd en Topnotch Corporate Ltd. Bloomberg baseert zich op een bron die vertrouwd is met de materie, maar die verder anoniem wil blijven.

Twee andere investeerders, Harvest Tech Investment Management Co. en Oasis Management Co. blijven in bespreking over financiële steun, zo liet Japan Display in een verklaring weten. Het bedrijf ontving inmiddels toezeggingen voor investeringen van 300 miljoen dollar, inclusief de 100 miljoen dollar steun van Apple. Wel wacht het bedrijf nog steeds op uitsluitsel over een investering van 150 miljoen dollar van Oasis Management Co. Japan Display laat weten dat het de gesprekken voortzet en voor 30 december een zogeheten bailout-deal wil sluiten om een faillissement te voorkomen.

Na de terugtrekking van TPK Holding Co. daalde het aandeel Japan Display op 17 juni naar een dieptepunt, om vervolgens weer met 18 procent te stijgen nadat duidelijk werd dat Apple financiële steun overwoog. De voorbije vijf jaar belandde het bedrijf telkens in de rode cijfers. Dat komt volgens analisten enerzijds door de slinkende smartphonemarkt en anderzijds doordat fabrikanten als Apple, de grootste klant van Japan Display, over zijn geschakeld op oledpanelen. Die worden door het Japanse bedrijf vooralsnog niet in groten getale geproduceerd.