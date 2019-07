Japan Display wendt faillissement af dankzij miljoeneninvestering

Schermfabrikant Japan Display heeft voldoende nieuwe investeerders gevonden om een faillissement af te wenden. Het bedrijf, een van de grootste producenten van iPhone-schermen, kwam in financiële nood nadat meerdere investeerders zich terugtrokken.

Japan Display liet vrijdag weten dat een aantal investeerders, geleid door de Chinese investeringsfirma Harvest Group, samen 80 miljard yen oftewel 655 miljoen euro toezeggen om de schermfabrikant van de ondergang te redden. Ongeveer 89 miljoen euro van dat bedrag is afkomstig van een klant van Japan Display, zo meldt het bedrijf. Volgens persbureau Reuters zou het gaan om Apple, dat vorig jaar goed was voor 60,6 procent van de omzet van de schermfabrikant.

De toekomst van Japan Display werd onzeker toen in juni enkele investeerders, waaronder de Taiwanese schermfabrikant TPK Holding, besloten om een geplande reddingsactie uiteindelijk niet door te zetten. Mocht Japan Display ondanks de nieuwe investeringen opnieuw in de problemen komen, dan zou in elk geval een van de investeerders, het Hongkongse Oasis Management, bereid zijn om extra geld in de schermfabrikant te stoppen.

De voorbije vijf jaar belandde Japan Display telkens in de rode cijfers. Dat komt volgens analisten enerzijds door de slinkende smartphonemarkt en anderzijds doordat fabrikanten als Apple over zijn gestapt op oledpanelen voor smartphones. Die worden door het Japanse bedrijf vooralsnog niet in groten getale geproduceerd.