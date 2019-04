'Japan Display begint later dit jaar met leveren oledschermen voor Apple Watch'

Japan Display zou later dit jaar beginnen met de levering van oledschermen aan Apple. Die zouden bestemd zijn om te worden geïntegreerd in de Apple Watch. Dat meldt Reuters op basis van verschillende bronnen.

Volgens twee bronnen die bekend zouden zijn met de materie, is deze deal met Apple een doorbraak voor Japan Display, meldt Reuters. Japan Display heeft relatief laat de omslag gemaakt van het produceren van lcd's naar de vervaardiging van oledpanelen, wat het de nodige orders van Apple zou hebben gekost.

Japan Display is een van 's werelds grootste leveranciers van lcd-panelen voor iPhones, maar Apple heeft vorig jaar voornamelijk smartphones met oledschermen uitgebracht. De enige vorig jaar uitgebrachte iPhone met een lcd is de iPhone XR en de verkopen van deze smartphone zijn waarschijnlijk onvoldoende om Japan Display in financieel rustig vaarwater te brengen.

Het Japanse bedrijf liet onlangs weten dat het bij externe investeerders financiering zoekt van omgerekend 877 miljoen euro. Het bedrijf heeft niet aangegeven waarvoor het geld precies nodig is, maar waarschijnlijk wordt het ingezet om de productie van oledpanelen op te voeren. Concurrenten als LG Display en Samsung leveren al langer oledpanelen en de verwachting is dat Apple op termijn geheel op oled zal overstappen, zodat naast de smartwatches ook alle iPhones van dergelijke schermen zullen worden voorzien.