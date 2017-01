Door Arnoud Wokke, donderdag 26 januari 2017 13:23, 29 reacties • Feedback

Schermleverancier Japan Display begint volgend jaar met de massaproductie van een buigbare lcd. Het scherm is buigbaar gemaakt door het glas in het scherm te vervangen voor plastic, dat van nature buigbaar is.

De flexibele schermen moeten niet alleen hun weg vinden naar smartphones, maar ook naar laptops, zegt Japan Display. Het plastic substraat zit aan beide zijden van de laag met vloeibare kristallen om het scherm flexibel te maken. Een plastic substraat is ook wat producenten als LG en Samsung gebruiken om oledschermen flexibel te maken.

Het scherm heeft als naam Full Active Flex gekregen en de Japanse schermmaker heeft een prototype getoond. Dat is een smartphonescherm met een diagonaal van 5,5" en een resolutie van 1920x1080 pixels.

Fabrikanten gebruiken dit soort schermen tot nu toe niet om smartphones te maken die gebruikers zelf kunnen buigen. Veelal buigt de fabrikant het scherm in een fabriek en legt er vervolgens een gebogen plaat van gehard glas overheen. Onder meer Samsung, LG en Huawei hebben buigbare schermen op die manier gebruikt in smartphones.