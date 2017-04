Door Joris Jansen, dinsdag 4 april 2017 16:15, 23 reacties • Feedback

Samsung heeft gezegd dat de introductie van vouwbare smartphones wordt uitgesteld. Volgens een vooraanstaande technicus van Samsung verschijnen de toestellen in 2019. Eerder waren er geruchten dat deze smartphones al dit jaar zouden uitkomen.

Het uitstel zou te maken hebben met technologische uitdagingen rondom het fabriceren van de vouwbare toestellen. Ook zou de goede verkoop van schermen zonder of met heel kleine schermranden hebben bijgedragen aan het uitstel. Door deze goede verkoopcijfers heeft Samsung genoeg tijd om de vouwbare smartphones te ontwikkelen. Dit heeft Kim Tae-woong, technicus van Samsung, tegen de Korea Herald gezegd op de Display Tech Salon in Seoul.

Deze lezing wordt onderschreven door een analist, die stelt dat Samsung geen haast heeft met het uitbrengen van nieuwe hardware in de vorm van vouwbare smartphones, omdat het Koreaanse bedrijf al twintig procent van de markt van schermen zonder schermranden in handen heeft. Samsung heeft laten weten dat het voor de hand ligt dat er eerst vouwbare toestellen uitkomen waarbij één zijde van de telefoon uit scherm bestaat; pas daarna komen er telefoons uit waarbij de oppervlakte van beide zijden uit scherm bestaat.

Begin dit jaar was er een gerucht afkomstig van de Zuid-Koreaanse website The Investor dat Samsung van plan was om deze zomer een vouwbare smartphone uit te brengen. Enkele weken geleden werd dit gerucht ontkracht door speculaties van dezelfde website dat de vouwbare smartphone wordt uitgesteld, vooral vanwege technische moeilijkheden bij de productie.

De geruchten over een vouwbare Galaxy-telefoon van Samsung bestaan al jaren. Daarbij circuleren namen als Project Valley en Galaxy X. Samsung heeft al diverse patenten aangevraagd op systemen om het hele apparaat vouwbaar te maken. De fabrikant wil voor de vouwbare smartphone flexibele oledschermen gebruiken. Die zet het bedrijf nu al in voor het maken van gebogen schermen, zoals die in de Galaxy S7 edge en de schermen van de Galaxy S8 en S8+.