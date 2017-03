Door Arnoud Wokke, donderdag 16 maart 2017 14:58, 14 reacties • Feedback

Samsung stelt naar verluidt zijn vouwbare smartphone opnieuw uit. Volgens een Zuid-Koreaanse site heeft de fabrikant teveel problemen bij de productie van het model, dat de vorm heeft van een smartphone en uitgevouwen kan worden tot een tablet.

Zo heeft Samsung nog niet opgelost hoe de diverse onderdelen van de telefoon, het scherm en de rest van de behuizing bij elkaar worden gehouden als gebruikers de telefoon vouwen, meldt The Investor. Een ander probleem is de dikte: Samsung wil dat het apparaat in gevouwen status maximaal tien millimeter dik is. Als het scherm drie millimeter dik is, is dat dubbelgevouwen al zes millimeter, waarbij voor de overige componenten zoals de accu maar vier millimeter overblijft.

Bovendien zou de fabrikant graag een drukgevoelig scherm en vingerafdrukscanner in het scherm zetten, maar dat maakt de productie van de telefoons complexer. Tot slot zijn er zorgen over wat de toegevoegde waarde zal zijn van het vouwbare scherm voor kopers van de telefoon. Daardoor is het volgens de Zuid-Koreaanse site onwaarschijnlijk dat een dergelijke telefoon al dit jaar in de winkels zou kunnen liggen.

De geruchten over een vouwbare Galaxy-telefoon van Samsung bestaan al jaren. Daarbij zou het aan om namen als Project Valley en Galaxy X. Samsung heeft al diverse patenten aangevraagd op systemen om het hele apparaat vouwbaar te maken. De fabrikant wil voor de vouwbare smartphone flexibele oledschermen gebruiken. Die zet het nu al in voor het maken van gebogen schermen, zoals die in de Galaxy S7 Edge en naar verluidt de schermen van de Galaxy S8 en S8 Plus.