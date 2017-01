Door Julian Huijbregts, dinsdag 24 januari 2017 09:17, 26 reacties • Feedback

Samsung heeft in het afgelopen kwartaal meer winst gemaakt met de verkoop van smartphones dan in het vergelijkbare kwartaal vorig jaar. Ondanks het Note 7-debacle wist de Zuid-Koreaanse fabrikant ook over het hele jaar een hogere winst te boeken dan een jaar eerder.

Samsung maakt in de presentatie van zijn kwartaalcijfers bekend dat de omzet van de Mobile-divisie in 2016 in totaal 100,3 biljoen Koreaanse won bedroeg en dat de winst uitkwam op 10,8 biljoen won. Omgerekend is dat 80 miljard en 8,6 miljard euro. Een jaar eerder was de omzet met 82,6 miljard euro iets hoger, maar de winst van 8,1 miljard euro was iets lager.

Volgens Samsung heeft het succes van de Galaxy S7 en de S7 Edge de verliezen van de Note 7 weten te compenseren. Ondanks dat Samsung in het afgelopen kwartaal geen nieuw vlaggenschip in de winkels had liggen, boekte de smartphonedivisie in de laatste drie maanden van vorig jaar een omzet van 18,8 miljard euro en een winst van 2 miljard euro. Daarbij is eveneens de omzet iets lager, maar de winst iets hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Dit jaar wil Samsung naar eigen zeggen 'blijven innoveren op het gebied van hardware en software en de veiligheid van consumenten vooropstellen'. Om eenzelfde scenario als bij de Galaxy Note 7 te voorkomen, presenteerde Samsung maandag een plan voor betere controle van accu's in smartphones.

In de kwartaalcijfers meldt Samsung verder dat het zijn marktleiderschap op de smartphonemarkt wil verstevigen door 'innovatieve functies' toe te voegen aan high-end modellen. Welke functies dat zijn maakt de Zuid-Koreaanse fabrikant nog niet bekend.

Samsung verwacht dit jaar goede zaken te doen met het maken van flexibele oledschermen. Samsung stelt dat er smartphones met innovatieve form factor op de markt komen, die van dergelijke panelen gebruik zullen maken. Volgens geruchten presenteert Samsung in de zomer zelf een vouwbare smartphone. Samsung levert echter ook schermen aan andere fabrikanten.

Alle divisies van Samsung samen boekten in het afgelopen kwartaal een omzet van 42,3 miljard euro en maakte daarbij 7,4 miljard euro winst. Ook deze cijfers zijn beter dan het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder. Volgens Samsung is dat te danken aan de goede verkopen van oled- en lcd-panelen, nandgeheugen, chipproductie en de stand van de dollar ten opzichte van de Koreaanse won.

In het eerste kwartaal van 2017 verwacht Samsung een lagere omzet te behalen dan een jaar eerder. Dat komt onder andere door hoge marketinguitgaven van de Samsung Mobile-divisie.