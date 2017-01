Door Sander van Voorst, dinsdag 24 januari 2017 08:45, 18 reacties • Feedback

Er zijn afbeeldingen verschenen waarop mogelijk de nieuwe Android Wear 2.0-horloges van LG te zien zijn, die het bedrijf samen met Google wil presenteren. Er was al eerder informatie over de horloges vrijgekomen via Evan Blass, onder andere over de specificaties van de apparaten.

De afbeeldingen, met een lage resolutie, zijn gepubliceerd door TechnoBuffalo. Op de plaatjes zijn twee horloges te zien, die de LG Watch Sport en LG Watch Style moeten voorstellen. Het donkere horloge is daarbij de Sport-uitvoering en het gouden model de Style-variant. Uit de informatie van Evan Blass bleek dat LG de horloges op 9 februari wil onthullen. Dat doet het bedrijf samen met Google, dat op die datum ook Android Wear 2.0 presenteert.

De overige informatie die Blass publiceerde, wijst erop dat het dikkere Sport-horloge in een titaniumkleur en in donkerblauw beschikbaar komt. Verder heeft het apparaat een 1,38"-scherm met een resolutie van 480x480 pixels. Daarnaast zou het over 768MB aan geheugen beschikken, naast een 430mAh-accu, hartslagmeter en gps. Voor het Style-model geldt dat er varianten zijn in titanium, rosegoud en zilver. Het heeft een kleiner 1,2"-scherm met een resolutie van 360x360 pixels en heeft ook een kleinere 240mAh-accu aan boord. Het geheugen bedraagt 512MB, terwijl beide modellen 4GB aan opslag hebben.

Blass meldde dat het uiterlijk van de horloges overeenkomt met renders die in de zomer van 2016 door Android Police zijn gemaakt. Op de nieuwe afbeeldingen zijn verschillende elementen van die renders te herkennen, bijvoorbeeld de knoppenconfiguratie en de onderlinge verhouding in grootte. Prijzen van de horloges zijn nog niet bekend.