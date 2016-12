Door Olaf van Miltenburg, donderdag 22 december 2016 21:05, 58 reacties • Feedback

Google brengt in het eerste kwartaal van 2017 twee high-end smartwatches met Android Wear 2.0 uit. De wearables zijn samen met een partner ontworpen en krijgen een nog onbekende naam. De release is volgens Google te vergelijken met die van Nexus-smartphones.

Wie de partner is waarmee de smartwatches ontworpen en geproduceerd zijn, wil Jeff Chang, product manager van Android Wear nog niet zeggen tegen The Verge. Het gaat in ieder geval om een bedrijf dat eerder een Android Wear-horloge uitbracht.

Het zal gaan om de eerste smartwatches die standaard Android Wear 2.0 draaien. Na de release van de high-end producten, krijgen bestaande wearables een upgrade naar versie 2.0 van de software. Niet elke Android Wear-smartwatch komt in aanmerking, alleen recente modellen en voor sommige functionaliteit is specifieke hardware vereist, zoals nfc.

Google noemde 2.0 bij de aankondiging begin dit jaar de grootste update voor Wear tot nu toe. Apps kunnen bij die versie zelfstandig via wifi of een mobiel netwerk verbinding leggen met internet, zonder van verbinding met de smartphone. Ook is er een klein toetsenbord, waarop gebruikers woorden kunnen vormen door te vegen en kunnen ze letters tekenen op het schermpje om woorden in te voeren. Daarnaast is er ondersteuning voor Android Pay en de Google Assistent.

De vijfde en laatste ontwikkelaarsversie van Android Wear 2.0 verschijnt in januari. Volgens Chang hebben meer fabrikanten nieuwe Android Wear-horloges op de planning. Tijdens de CES-beurs die over enkele weken begint zouden de eerste exemplaren getoond worden.

Smartwatches die in aanmerking komen voor Android Wear 2.0: